Beşiktaş sezon sonunda bir değil, iki santrfor alacak. Bu santrforlar Valerien Ismael'in sistemini işletecek uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen, efektif isimler olacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a bir forvet daha! Sörloth'un yanına Martin Adam
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta öncelik golcü bölgesinde. Alexander Sörloth'ta mutlu sona çok yakın olan siyah beyazlı ekip, yanına transfer edeceği ikinci forveti de belirledi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 06:40
Sörloth bir numaralı aday. İkinci aday olarak Darly Dike ve Benjamin Tetteh öne çıksa da, listeye farklı bir oyuncu daha dahil oldu.
Fotomaç'ın haberine göre; Macaristan Ligi'nin gol krallığına koşan Paksi takımının 1.91'lik gol makinesi Martin Adam.