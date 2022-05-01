SENELİK 230 BİN EURO ALIYOR

Beşiktaş'ın listesine dahil olan Martin Adam, Paksi Macar ekibi Paksi'de senelik 230 bin euro kazanıyor. 4 senelik daha sözleşmesi olan Adam için kulübüne 500 bin, kendisine de 500 bin euro teklif edilmesi bekleniyor.