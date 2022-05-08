Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde müthiş görüntüler! İşte o koreografi...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş taraftarları, iç sahadaki Fenerbahçe derbisinde çok konuşulacak bir koreografiye imza attı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin koreografisinde, "Nasıl sevdik seni sor geçen yıllara ve Forza Beşiktaş" ifadeleri yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 19:47 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 20:09