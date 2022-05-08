Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ikinci kez penaltı kararı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 29. dakikasında hakem Arda Kardeşler mücadelede 2. kez penaltı noktasını gösterdi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 19:45 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 19:50
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 29. dakikasında hakem Arda Kardeşler, Filip Novak'ın Kenan Karaman'a müdahalesi sonrası mücadelede 2. kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Rachid Ghezzal gole çevirmeyi başardı ve skora dengeyi getirdi.
İŞTE O POZİSYON
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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