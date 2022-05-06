Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: O isimden iyi haber! Takımla çalışmalara başladı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi siyah-beyazlılar yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Kara Kartal'da o isim, sakatlığını atlattı ve takımla birlikte idmanda yer aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 15:08
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk on beş dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden idman, pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.