Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı Sörloth konusunda her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael talimatı verdi! "Sörloth'u bitirin"
Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in raporuyla harekete geçildi. Fransız teknik adamın, Alexander Sörloth'un transferi için ısrarcı olduğu ifade edildi. İşte siyah-beyazlıların Norveçli golcü için sunacağı teklif... (BJK spor haberi)
Norveçli yıldız için uzun süredir girişimlerini sürdüren Kartal, bu transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlamaya devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Norveçli golcüyü Leipzig'den kiralayan R. Sociedad, sözleşmede yer alan 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeri Wivestad'ı İstanbul'a davet etti.