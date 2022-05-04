Başkan Çebi de daha önce yaptığı, "Onu kadromuzda görmeyi çok isterim" dediği Sörloth için son olarak, "Transfer işi her zaman gizlidir. Alexander Sörloth'un bonservisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş'ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı. Başkan'ın bu istekli tavrının ardından, teknik direktör Valerin İsmael'in de yönetime "Geç kalmadan bu işi bitirin" talebinde bulunduğu ifade edildi.