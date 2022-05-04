Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Alex Teixeira ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde flaş gelişme! Alex Teixeira'nın sözleşmesi feshediliyor
Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Alex Teixeira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarla 3 senelik sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Brezilya basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki oyuncunun kontratı feshedilecek. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istediği performansı gösterememişti.
Siyah beyazlılar, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 1 yıl daha opsiyon maddesi olan Teixeira ile yolları ayırmak istiyor.