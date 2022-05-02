Beşiktaş'ın uzun süren uğraşı sonrası kadrosuna katamadığı Brezilyalı golcü Hulk'tan itiraf geldi. Hulk, siyah beyazlıları neden reddettiğini açıkladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Hulk'tan flaş itiraf! "Transfer teklifi..."
Beşiktaş'la uzun bir dönem adı anılan Hulk'tan flaş bir itiraf geldi. Brezilyalı futbolcu siyah beyazlı kulüpten teklif aldığını açıkladı. Öte yandan deneyimli oyuncu, Beşiktaş'ı neden reddettiğini de itiraf etti. İşte o sözler...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 16:55
Golcü futbolcu, bilindiği üzere Beşiktaş ve Atletico MG ile görüşmüş ve son kararını, Atletico'nun lehine vermiş, ülkesinde kalmayı tercih etmişti.
"ON KATINI DA ÖDESELER..."
Hulk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Atletico MG'nin teklifini kabul ettikten sonra Beşiktaş'tan beni tekrar aradılar ama cevabım 'On katını da ödeseler gidemem, söz verdim' oldu." dedi.