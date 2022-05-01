Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalya Ligi takımlarından Torino, 20 yaşındaki oyuncuya talip olmuştu.
Miralem Pjanic'ten Torino hocası Ivan Juric'e Rıdvan Yılmaz tavsiyesi!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Torino'nun ilgisi devam ediyor. Siyah beyazlılarla pazarlıklarını sürdüren İtalyan ekibi, 20 yaşındaki sol beki kadrosuna katmaya yakın. Kartal'ın dünyaca ünlü orta sahası Miralem Pjanic'ten de Torino teknik direktörü Ivan Juric'e Rıdvan Yılmaz tavsiyesi geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 11:58
Torino, siyah beyazlılara resmi teklifini iletirken taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor.
Genç futbolcunun Torino kulübüne transferiyle ilgili olarak takım arkadaşı Miralem Pjanic'ten tavsiye geldi.