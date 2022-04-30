SANTRFOR BİZİM İÇİN HASSAS BÖLGE

Kazancı şöyle devam etti: "Gidecekler aşağı yukarı belli, sezon sonuna kadarki performanslar da belirleyici olacak. Önümüzdeki sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Adı geçen Sörloth, Aboubakar... Bu oyuncuları doğru zamanda almak gerekiyor. Bunların maaşları bir zamanlar bir milyonun altındaydı. Bu şekilde transfer yapmak istiyoruz, tam tepeye çıktığı zaman değil. İllaki çok yüksek bonservis paraları vermenize gerek yok. Tabii golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız." Teknik direktör Valerien İsmael de "Santrfor hassas bir bölge, Sörloth çok kaliteli bir oyuncu" ifadesini kullandı.