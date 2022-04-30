Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili belirsizlik halen devam ediyor. Bu isimlerin başında da Domagoj Vida geliyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Domagoj Vida belirsizliği! Takımda kalacak mı?
Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürüyor. Yeni sezonda kadrosunda önemli değişiklikler yapmak isteyen siyah beyazlı ekipte bazı futbolcuların ise geleceği merak konusu. Özellikle gündeme gelen isim ise Domagoj Vida. Hırvat stoperin takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 06:40
Ocak 2018'de siyahbeyazlı kulübe gelen ve bugüne kadar 165 resmi maçta görev yapan Hırvat stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Vida için Valerien İsmael'in raporunun beklendiği öğrenildi.
Fransız çalıştırıcı, konuyla ilgili "Kadroda değişim olacak. Gideceklerle ilgili henüz karar vermedik. Örneğin Vida'nın durumu da öyle. Ne olumlu ne de olumsuz kararım var" ifadesini kullandı.