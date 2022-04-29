Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları! Can Bozdoğan ve Josef takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı için hazırlıklarıan devam etti. Siyah beyazlı ekipte Can Bozdoğan ve Jose de Souza takımdan ayrı çalıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 14:27