Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maç sırasında taraftarlar Ricardo Quaresma lehinde tezahüratta bulundu. Portekizli yıldız yaptığı sosyal medya paylaşımı ile taraftara teşekkürlerini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Skorun 3-0 olması taraftarların tepkisini çekerken, maçı Vodafone Park Stadı'nda izleyen seyirciler yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahürat yaparak, ıslıklarla tepkilerde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ta yıllarını geçiren Ricardo Quaresma lehinde de tezahürat yaptı. Quaresma ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş formasını tuttuğu sırada çekilen görseli kullanarak taraftara teşekkürlerini iletti.