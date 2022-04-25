Beşiktaş Kasımpaşa maçı öncesi Valerien Ismael: Şampiyon gibi oynayacağız

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael maç öncesinde konuştu. Ismael, "Geniş bir kadromuz var. 1 aydır buradayım. Performans analizini yapıyoruz. Beşiktaş hala son şampiyon, bizde kalan maçlarımızı şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 19:58 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 20:04