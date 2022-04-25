Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah beyazlı ekip mücadeleden 3 puanla ayrılarak Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael ise mücadele için ilk 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Yeni hocası İsmael ile çıkış yakalayan Kartal, Avrupa hedefine ulaşmak için bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak amacında. Geçen haftaki Giresun beraberliği ile bu hedefinde yara alan Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle yoluna devam etmek istiyor. Fakat siyah-beyazlıların bu sezon deplasman gibi iç saha grafiği de pek olumlu sinyaller vermiyor

WELINTON GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü

DEVRE SONU UYARISI

Fotomaç'ın haberine göre; Ismael ve ekibi, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlerken futbolculara da aktarıldı. Paşa'nın ligin en formda ekiplerinden biri olduğuna dikkat çekip buna karşın ilk yarının sonlarında zaafiyet yaşandığı tespit edildi. 31 ve 45. dakikalar arasın ligin en çok gol yiyen 2. ekibi olan Paşa'nın bu bölümde 12 gol yediğine vurgu yapılıdı, ve 'son düdüğe kadar mücalede edin' denildi.

38. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Ouannes, Spajic, Eren, Hadergjonaj, Donk, Hajradinovic, Doğucan, Fall, Umut, Muleka