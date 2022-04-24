Beşiktaş'ın ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Can Bozdoğan'ın yanı sıra Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Kerem Kalafat ve Gökhan Töre kadroya dahil edilmedi.
İşte siyah-beyazlıların kamp kadrosu:
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Kasımpaşa maçı öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 20:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 20:29
Beşiktaş'ın ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.