Ozan Tufan'ın adı Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş ile anılıyordu.
Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Gerçek ortaya çıktı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı öne sürüldü. Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımı çalıştırdığı dönemde de Beşiktaş'ta transfer olacağı konuşulan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 16:15
Sabah'ta yer alan habere göre, milli futbolcunun transferi için siyah-beyazlıların herhangi bir girişimi yok.
Kulübün transferden sorumlu kurmayları, tecrübeli oyuncunun teknik direktör Valerien Ismael'in oyun planına uygun olmadığı görüşünde.