Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Kartal'ın yıldızı milli takım tercihini yaptı!
Beşiktaş haberi: Valerien Ismael'i teknik direktörlük koltuğuna getiren siyah-beyazlı takımda flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli oyuncu millli takım tercihini yaptı. İşte o gelişme... (aspor.com.tr / Dış Haber)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 11:49 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 11:51
Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu milli takım tercihini yaptı.
Fransa basınında yer alan habere göre; Kamerun asıllı Fransız oyuncu Kevin N'Koudou, Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Kamerun Milli Takımı'nda oynamaya karar verdi.