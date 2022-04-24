Beşiktaş'ın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz'ın peşine düşen Tottenham, transfer atağını sürdürüyor. Milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İngiliz kulübü, kesenin ağzını da açtı. İşte gözden çıkartılan rakam...
Beşiktaşcamiasının göz bebeklerinden Rıdvan Yılmaz için dev talip.. duhuliye.com'un haberine göre genç futbolcuyu Premier Lig ekibi Tottenham yakından takip ederken, İngilizler milli sol bek oyuncusu için kesenin ağzını açıyor. 20 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden İngiliz yetkililerin, Beşiktaş'ın kapısını 8 milyon Euro'luk teklifle çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş teklifi kabul ederse bu transfer Tottenham'ın tarihindeki en pahalı 2. sol bek transferi olacak.