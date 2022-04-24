Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef savunmayı takviye etmek.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan stoper harekatı! Listede Djiku, Bazoer, Stark ve Vertonghen var
Süper Lig'de yeni sezona damga vurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekipte öncelik stoperde. Beşiktaş yönetimi Djiku, Bazoer, Stark ve Vertonghen için harekete geçti. İşte detaylar...
Siyah-Beyazlı yönetimin şu anda 4 ismi listesine eklediği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; bu isimlerin Portekiz devi Benfica formasını giyen Jan Vertonghen, Fransız temsilcisi Stasbourg'tan Alexander Djiku, Hollanda ekibi Vitesse'ten Riechedly Bazoer ve Alman temsilcisi Hertha Berlin'den Niklas Stark olduğu öğrenildi.