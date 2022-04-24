Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada antrenmanda sakatlanan Can Bozdoğan'ın, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edildi. Genç oyuncu Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Futbol A Takımımzıın 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir.
Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilen Can Bozdoğan, klinik şikayetlerinin sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü