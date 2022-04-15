Batshuayi'den istediği verimi alamayan, sözleşmesi biten Güven Yalçın ile haber anlaşamaya varamayan, Cyle Larin ile dre maddi konularda ortak noktada bulaşamayan yönetim, uzun süredir sürdürdüğü forvet arayışında mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş transferi bitirdi! Michael Olunga'da mutlu son
Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş aradığı ismi Katar'da buldu. Siyah-beyazlılar bir süredir devam eden transfer harekatında mutlu sona ulaştı. Kartal, Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga ile prensip anlaşması yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, gelecek sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Son günlerde adı Alexander Sörloth ile anılan Beşiktaş'ın, Michael Olunga ile el sıkıştığı iddia edildi.
SON KARAR VERİLDİ
Al-Duhail'de inanılmaz bir sezon geçiren 28 yaşındaki Kenyalı oyuncu Olunga'nın gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği öne sürüldü. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Michael Olunga'da karar kıldığı ortaya çıktı.