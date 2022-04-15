Sörloth'la da temas kuran siyah-beyazlıların Michael Olunga ile gelecek sezon için söz kestiği ifade edildi. Katar Ligi ekiplerinden Al- Duhail'de forma giyen Michael Olunga, 47 resmi maçta 46 gol atarken, 1 de asisti yaptı ve 47 gole direkt olarak katkı sağladı.



