Beşiktaş'ta gözler Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'un kararına çevrildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Mustafa Eskihellaç piyangosu! Para ödemeden...
Beşiktaş'ta gözler yeni sezon transfer planlamasına çevrildi. Siyah beyazlıların, transfer listesinde bulunan Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kartal, 24 yaşındaki sağ kanadı bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 09:59
Fotomaç'ın haberine göre, siyahbeyazlılar 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kulübünün yapacağı hamleyi bekliyor.
Alacakları ödenmediği için Yeni Malatyaspor'a ihtarname çekilen Mustafa Eskihellaç'a, 5 Mayıs'a kadar ödeme yapılmazsa oyuncu serbest kalacak.