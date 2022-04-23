Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların resmi internet sitesinden 23 Nisan mesajı paylaştı.

İşte Çebi'nin yazısı:

"Milli egemenliğimizin simgesi, aziz milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en önemli unsuru olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum.



Bu önemli günün Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olmasının ayrıcalığını yaşıyoruz. Öncelikle ülkemizdeki evlatlarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.



Geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın; ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Saygılarımla…"