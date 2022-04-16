Siyah-beyazlılar bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş'ta takviye yapılacak öncelikli bölgelerden biri de stoper mevkii olacak.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Patric Gabarron için dev kapışma!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta arayışlar devam ediyor. Siyah beyazlıların stoper adayları arasında ilk sırada yer alan 28 yaşındaki İspanyol Patric Gabarron için Lazio yeni sözleşme, Valencia da transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon sonunu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'nın 1.5 milyon euro ve 1+1 yıllık anlaşmayı kabul etmediği ortamda Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kazandı.
İlk hedef Lazio'dan ayrılmaya hazırlanan İspanyol stoper Patric Gabarron. 28 yaşındaki tecrübeli stoper için kulübü Lazio sözleşme yenilemeye hazır, ancak Valencia da devrede. Beşiktaş bu iki devi geçip, Patric'e siyah- beyazlı formayı giydirmek istiyor.