Soru: Türkiye'de 33 gol attın, ne diyorsun?

Cevap: "İnanılmazdı çünkü tüm maçlarda gol attım. Çok iyi bir ekibimiz vardı. Maçlardan önce kız arkadaşımla veya babamla konuşurdum ve onlara iki mi yoksa üç mü gol atacağımı bilmediğimi söylerdim. Bu bir güven meselesiydi ve yerine getirildi. Hiç yorgun hissetmedim, her zaman iyiydim."