Süper Lig'de Valerien Ismael ile yükselişe geçen siyah-beyazlılar, gelecek sezon yapılanmasına devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılıyor!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını yitiren Beşiktaş'ta Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezonun kadro yapılanması başladı. 10 yıldır siyah-beyazlı formayı terleten Oğuzhan Özyakup ile sezon sonunda yolların ayrılması kararı alındı. İşte o gelişmenin detayları...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 17:17
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, 10 yıldır kadrosunda bulunan Oğuzhan Özyakup ile yola devam etmeme kararı aldı.
19 yaşında Beşiktaş'a transfer olan 3 Türkiye ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye kupası, 1 Süper kupa kazanıp kaptanlığa kadar yükselen orta saha oyuncusu, sezon sonu siyah-beyazlılardan ayrılacak.