Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan siyah-beyazlılar gelecek sezon kadroda büyük revizyona gitmeyi planlıyor. Kara Kartal maaş bütçesinde de büyük bir daralmaya gidecek.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer çalımı! Octavian Popescu...
Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlılardan flaş transfer hamlesi... Beşiktaş, Galatasaray'ın da Fatih Terim döneminde ilgilendiği FCSB'de forma giyen Octavian Popescu'yu renklerine bağlamak istiyor. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Kadrodaki yıldız isimleri ve yüksek maaş alan oyuncular ile yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar genç ve gelecek vaat eden futbolcuların peşine düştü.
Takvim'in haberine göre; Ismael ile büyük bir ivme yakalayan Kartal'ın Rumen yıldızla temas kurduğu belirtildi.