Beşiktaş'tan Sörloth ve Talisca açıklaması! Transfer...
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Sörloth ve Talisca, bütçemize ve hocamızın raporuna uyarsa kadromuza düşündüğümüz oyuncular." dedi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 15:37 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022- 15:57
İŞTE KAZANCI'NIN SÖZLERİ:
Sörloth ve Talisca, bütçemize ve hocamızın raporuna uyarsa kadromuza düşündüğümüz oyuncular. Sörloth ve Talisca olursa ne güzel, olmasa bile Valerien Ismael durumunda olduğu gibi 'Kim bunlar' denecek. Sahaya çıkınca düşünceler değişecek.