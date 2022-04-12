Süper Lig'deki dört haftalık galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında noktalayarak, geleceğe umutla bakmaya başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma vizesiyle sezonu kapatmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Valerien Ismael 5 ismin biletini kesti
Son dakika Beşiktaş haberleri: Önder Karaveli ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Valerien Ismael ile 2 maçta 4 puan çıkaran Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar hızlandı. Oynattığı futbolla kısa süre içerisinde taraftarın sempatisini kazanan Fransız çalıştırıcı, gelecek sezon kadroda düşünmediği 5 futbolcuyu belirledi. İşte o isimler... (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde beyaz bir sayfa açan Kartal, kalan 6 maçı da kazanmanın planlarını yapıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi liderliğinde finansal konularda uzun süredir dikkatli adımlar atan siyah-beyazlı kulüp önümüzdeki dönemde de mali disiplinden taviz vermeyecek. UEFA Yönetimi geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda finansal fair-play kriterlerinde gevşemeye gitmişti.