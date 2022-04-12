MAAŞ BÜTÇESİ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş, UEFA'dan gelen sevindirici haberlere rağmen kendi finansal kriterleri doğrultusunda hareket edecek. Buna göre siyah-beyazlıların gelecek sezon için maaş bütçesi 20 milyon Euro olacak.