Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; siyah beyazlıların sahasında Alanyaspor'u muhteşem bir futbolla 4-1 yendiği maçta genç sol bek oldukça başarılı bir performans sergiledi.

İngiltere, Almanya ve İtalya'dan gelerek maçı izleyen temsilciler, oyundan çıkarıldığında Valerien Ismael'in özel olarak tebrik ettiği 21 yaşındaki oyuncuya hayran kaldı.