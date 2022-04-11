Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz yuvadan uçuyor ama altyapısından yetiştiği kulübüne ciddi gelir sağlayarak...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz'a dev kanca! İşte istenilen rakam
Beşiktaş transfer haberi | Siyah-beyazlılarda gösterdiği performans Avrupa devlerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz'da flaş gelişme... Beşiktaş'ta yönetimin genç futbolcu için istediği rakam belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; siyah beyazlıların sahasında Alanyaspor'u muhteşem bir futbolla 4-1 yendiği maçta genç sol bek oldukça başarılı bir performans sergiledi.
İngiltere, Almanya ve İtalya'dan gelerek maçı izleyen temsilciler, oyundan çıkarıldığında Valerien Ismael'in özel olarak tebrik ettiği 21 yaşındaki oyuncuya hayran kaldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Serie A'dan Torino ile Almanya Bundesliga'dan Stuttgart, sezon sonunda genç oyuncuyu kadrosuna katmak için birbirleriyle yarışacak.