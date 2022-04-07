Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın da Talisca'ya 2+1 yıllık sözleşme 2.5 milyon Euro garanti ücret 3 milyon Euro da imza parası teklif edeceği öğrenildi. Talisca'nın Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma gitmeyi düşünmediği öğrenildi.