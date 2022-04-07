Adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca dün kulübü Al Nassr ile bir görüşme gerçekleştirdi.
TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca veda ediyor! Beşiktaş'a yeşil ışık
Anderson Talisca Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Brezilyalı yıldızın ilk tercihinin Beşiktaş olduğu ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40
Suudi kulübüyle sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan Brezilyalı yıldızın resmi işlemlerin sonlandırılmasının ardından kulübüne veda edeceği bildirildi.
Talisca'nın ilk tercihinin Beşiktaş olduğu ve önce Siyah-Beyazlı yöneticilerle bir görüşme yapacağı belirlendi.