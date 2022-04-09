Alanyaspor maçında Michy Batshuayi Beşiktaş'ın bu sezon en erken golünü kaydetti!

Alanyaspor maçında Michy Batshuayi Beşiktaş'ın bu sezon en erken golünü kaydetti!

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekipte, maçın 2. dakikasında Michy Batshuayi takımını 1-0 öne geçirdi. Belçikalı forvetin kaydettiği bu gol, aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 20:39 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 20:47