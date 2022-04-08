Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! Sözleşme...
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan müjdeli haber geldi. Transferde ismi Avrupa'nın birçok takımıyla anılan siyah beyazlıların genç sol beki kararını verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 19:13 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022- 19:15
Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlılar mukavelesi Haziran 2023'te bitecek olan Rıdvan ile yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı.
Yurt dışından birçok takımın listesinde olan 20 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'ta sergilediği performansla A Milli Takım'a yükseldi ve bu süreçte 6 karşılaşmada görev aldı.