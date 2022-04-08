Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Valerien Ismael'den o isimlere kesik

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Valerien Ismael, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'ı kadroya almazken, kart cezalısı Cyle Larin ve sakatlığı bulunan Mert Günok da listeye dahil edilmedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 20:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022- 20:12