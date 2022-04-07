Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Cyle Larin 1 maç ceza aldı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Cyle Larin'in aldığı cezayı açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, yıldız oyuncuya 1 maç ceza verildi. Kurul Kanadalı futbolcuya ayrıca 4.500 TL para cezası verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 20:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 20:34