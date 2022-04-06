Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Valerien İsmael ile yeni bir sistem içine giren siyah-beyazlılar, Fransız hocanın yeni sistemine göre transferler yapacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Veljkovic hamlesi! Valerien Ismael...
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, stoper hattına takviye istedi. Bir süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, Fransız hocanın da yoğun talebi doğrultusunda Werder Bremen'den Milos Veljkovic için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 06:40
Valerien İsmael de 3-43 sistemine uygun olan oyuncuların kadrosuna katılmasını istiyor. İsmael'in stoper için istediği isimlerin başında ise Milos Veljkovic geliyor.
Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberde İsmael'in bu transferde ısrarcı olduğu iddia edildi. Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.