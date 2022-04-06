Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu performansıyla büyülüyor. Henüz 2001 doğumlu olmasına rağmen, Beşiktaş ile birlikte 3 kupa kazanan Ersin Destanoğlu, her sene gelişimini sürdürüyor. Ersin, bu sezonki performansıyla, 3 kupayla tamamlanan geçen yılki başarısını bile geride bıraktı. Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon savunma arkasına atılan toplarda, doğru zamanlama ile 25 kez kalesini terk eden ve başarılı olan Ersin Destanoğlu, bu istatistikte, lider Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı solladı.



Ersin Destanoğlu yine geçen sezon 1,8 (%64) olan maç başına kurtarış yüzdesini bu sezon 2,1 (%67)'e kadar yükseltti. 16,5 olan başarılı pas istatistiğini 19,1'e, 4,1 olan başarılı uzun top istatistiğini 4,7'ye, 0,7 olan maç başına tehlike engelleme istatistiğini 0,9'a yükselterek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ın başarılı 1 numarası Ersin Destanoğlu, ayrıca penaltı kurtarışlarında geçen seneye göre fark yarattı. Geçen sezon 1 olan kurtardığı penaltı sayısı bu sezon kupada seri penaltılarda kurtardıkları ile beraber 5 oldu.