Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu! Trabzonspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve dev derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, mücadelede kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022- 14:05