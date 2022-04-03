Siyah-beyazlılarda Fransız teknik adam Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Savunmaya takviye isteyen siyah-beyazlılar, Ismael'in üçlü savunma sistemine uygun isimler için temaslara başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da stoper harekatı başladı! Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic...
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından çalışmalarına hız veren siyah beyazlı ekip, Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic'i gündemine aldı. Kara Kartal, üçlü savunma sistemine de uygun olan bu iki isim için atağa kalktı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 06:40
Kara Kartal, ilk olarak Tottenham'dan ayrılıp sezon başında Benfica'ya geçen tecrübeli stoper Jan Vertonghen'i gündemine aldı.
SAĞ YA DA SOL FARK ETMİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; 34 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibi ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, bonservis sorununu çözmesi halinde harekete geçilecek.