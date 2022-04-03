BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da stoper harekatı başladı! Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından çalışmalarına hız veren siyah beyazlı ekip, Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic'i gündemine aldı. Kara Kartal, üçlü savunma sistemine de uygun olan bu iki isim için atağa kalktı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 06:40