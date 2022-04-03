Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1'lik skorla berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Takımdan görmek istediğim şey tam da buydu. Kalitemiz var, mantalitemizi de oturtunca bazı şeyler belli olacaktır. Bu da benim işim oluyor."

"%100 tam olmasa da ilk maçta iyi bir oyun sergiledik. Zamanla her şey oturacaktır. Yeterli kalitemiz var. Haftaya oynayacağımız maç için işler bizim için daha kolay olacak."

"Oyuncularımdan heyecanlı olmalarını istiyorsam, ben de saha kenarında böyle olmalıyım. Ben buraya kazanmaya geldim. Kırmızı karta kadar işler iyi gidiyordu. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız."