Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro planlanmasına başlandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Barcelona'dan flaş Pjanic kararı!
Beşiktaş transfer haberi | Siyah-beyazlıların Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'te flaş bir gelişme yaşandı.İspanyol basınına yansıyan habere göre; Katalan ekibinde teknik direktör Xavi Bosnalı yıldızı kadrosunda düşünmüyor. Siyah-beyazlıların ise Pjanic'i kadrosunda tutmak istediği iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 11:21
Siyah-beyazlı takımın kiralık olarak Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'te flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin Bosnalı yıldızı kadrosunda düşünmediğini ifade etti.