BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Barcelona'dan flaş Pjanic kararı!

Beşiktaş transfer haberi | Siyah-beyazlıların Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'te flaş bir gelişme yaşandı.İspanyol basınına yansıyan habere göre; Katalan ekibinde teknik direktör Xavi Bosnalı yıldızı kadrosunda düşünmüyor. Siyah-beyazlıların ise Pjanic'i kadrosunda tutmak istediği iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 11:21