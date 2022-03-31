Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, 20 yaşındaki genç yıldız Peter Barath'ı takibe aldı. Fransız çalıştırıcı yönetime genç ön libero için "Bize önemli katkılar sağlayabilir" şeklinde bir rapor iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Çok koşan ve önde pres yapan bir takım kurmak isteyen Valerien Ismael, 20 yaşındaki Peter Barath'ı takibe aldı.

Fotomaç'ın haberine göre, Fransız çalıştırıcı yönetime genç ön libero için "Bize önemli katkılar sağlayabilir" şeklinde bir rapor sundu. Macar ekibi Debrecen'de forma giyen 20 yaşındaki ön libero Barath'ın da sözleşmesi Aralık 2022'de bitiyor. Piyasa değeri 400 bin euro olan genç oyuncuyu çok beğenen Ismael, düşük maliyetle kar edilecek bir oyuncu olduğu için Barath'ın da mutlaka alınması yönünde istekte bulundu.