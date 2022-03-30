BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Trabzonspor mesaisi sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 15:12