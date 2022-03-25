Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır."
BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI:
Teknik Direktör Valérien Alexandre Ismaël İle Görüşmelere Başlandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 25, 2022
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