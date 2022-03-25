Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. Fransız çalıştırıcının sözleşme detayları da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır."

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