Valerien İsmael göreve başlar başlamaz alınmasını istediği ilk ismi de yönetime bildirdi. Ismael, ilk olarak Barnsley'e transfer ettirdiği, oradan da West Brom'a götürdüğü Daryl Dike'ın kadroya katılmasını talep etti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien İsmael'in ilk transferi Daryl Dike!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in ilk transferi belli oldu. 46 yaşındaki Fransız teknik adam, 21 yaşındaki ABD'li santrfor Daryl Dike'yi istedi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 08:00
Fotomaç'ın haberine göre; Emmanuel Emenike'nin kuzeni olan genç golcü, Cyle Larin'in de formasını giydiği Orlando'dan WBA'den 8.6 milyon Euro bonservis bedeliyle West Brom'a gitmişti.
21 yaşındaki forvetin en azından kiralanmasını isteyen İsmael'in bu önerisine yönetimin sıcak baktığı kaydedildi.