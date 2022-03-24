Beşıktaş, teknik direktörlük için Valerien İsmael'le anlaşırken, önceti gün Vodafone Park'ta yapılan video konferans görüşmesinin de detayları ortaya çıkmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali yapısı, hedefleri, transfer bütçesi gibi konularda bilgi verirken Fransız çalıştırıcı da yönetimden isteklerini bildirdi. Çalışmaları tamamen gelecek sezon için yapmaya başlayan siyah-beyazlılarda İsmael'in istekleri ise takviyeler konusunda oldu. Buna göre 46 yaşındaki hocanın şu taleplerde bulunduğu kaydedildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien İsmael'in transfer talepleri ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için Valerien İsmael ile anlaşılmıştı. Öte yandan önceki gün Vodafone Park'ta yapılan video konferans görüşmesinin de detayları ortaya çıkmaya başladı. Fransız hoca yönetimden başta forvet olmak üzere birçok talepte bulundu. İşte ayrıntılar...
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