Beşıktaş, teknik direktörlük için Valerien İsmael'le anlaşırken, önceti gün Vodafone Park'ta yapılan video konferans görüşmesinin de detayları ortaya çıkmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali yapısı, hedefleri, transfer bütçesi gibi konularda bilgi verirken Fransız çalıştırıcı da yönetimden isteklerini bildirdi. Çalışmaları tamamen gelecek sezon için yapmaya başlayan siyah-beyazlılarda İsmael'in istekleri ise takviyeler konusunda oldu. Buna göre 46 yaşındaki hocanın şu taleplerde bulunduğu kaydedildi.