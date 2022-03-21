BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Mehmet Topal fiyaskosu! 124 dakikada 5 milyon...

Yaz transfer döneminde kadrodaki alternatifi arttırmak için transfer edilen Mehmet Topal, siyah-beyazlıların lig karşılaşmalarında yalnızca 124 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı. 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, sezon sonuna kadar 300 bin Euro (yaklaşık 5 milyon TL) garanti ücret kazanmış olacak. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 16:31