Sezon başında kadrosunda önemli bir değişime giden Beşiktaş'ın en çok şaşırtan hamlesi Mehmet Topal olmuştu. Başakşehir'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar'a gelişi büyük tartışma yaratmıştı.
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Yaz transfer döneminde kadrodaki alternatifi arttırmak için transfer edilen Mehmet Topal, siyah-beyazlıların lig karşılaşmalarında yalnızca 124 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı. 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, sezon sonuna kadar 300 bin Euro (yaklaşık 5 milyon TL) garanti ücret kazanmış olacak. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
O dönem teknik direktör Sergen Yalçın yerli rotasyonunu genişletmek amacıyla bu hamleyi yaptıklarını açıklasa da bu transfer taraftarların içine hiç sinmemişti.
Takvim'in haberine göre; Mehmet Topal, Beşiktaş forması altında, yapılan eleştirileri haklı çıkaran bir performans sergiliyor.