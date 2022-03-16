Spor Toto Süper Lig'de son olarak Galatasaray deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ın, 9 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Siyah-beyazlılar gelecek sezon için yeni hoca arayışlarına hız verirken listede 3 aday olduğu ve bu isimlerin de Daniel Farke, Nuno Santo ve Jindrich Trpisovsky olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılarda derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör arayışları yeniden hız kazandı. Yönetim teknik direktörlük konusunu listenin ilk sırasına taşıdı. Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçen ancak herhangi bir sonuç elde edemeyen siyah-beyazlılarda, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Başkan Çebi'nin talimatıyla görüşmelere yeniden başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Kazancı'nın listesinin ilk sırasında daha önce de görüştüğü Daniel Farke yer alırken, diğer adaylar arasında Nuno Espritito Santo, Jindrich Trpisovsky gibi isimlerin de yer aldığı belirtildi. Yapılacak görüşmelerin ardından listenin Başkan Çebi'ye sunularak onay bekleneceği ifade edildi.

*Sırasıyla soldan sağa: Farke, Santo, Trpisovsky