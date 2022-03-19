Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"Berabere biten maçlarda hemen hepsinde oyununun kontrolü bizdeydi. Ama sonuçlandırma sorunlarından dolayı, bazen de bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerden kazanamadığımız maçlardı. Bugün de buna benzer senaryo oldu"

"Bugünkü oyun seyredenleri memnun etmiştir. Sadece kazanılmadı, bu da Beşiktaş'ta iyi bir şey değil. 7 maçta berabere kaldık. Hepsinde kazanmaya yakındık, kazanmamız gereken maçlardı"

"Sadece bugün değil, önceki maçlarda da çok fazla göremedik Emirhan'ı. Sadece Emirhan'ı değil, tüm gençleri görmek istiyorum. Her maç öncesinde planda Emirhan'ı kullanabilmek var ama bir türlü fırsat veremedik. Ancak bu, onunla ilgili fikrimizi değiştirmez."

"Batshuayi'nin gol kaçırmasıyla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Fazlaca yük onun üzerine gidiyor. Başka oyuncularımız da goller kaçırıyor. Batshuayi çok istiyor, çok zorluyor. Vuruş konusunda yaşadıkları, gol sayısını arttırmasını engelliyor."