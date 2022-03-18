Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yabancı teknik direktörle görüşmeler devam etmekte.
Beşiktaş’a Daniel Farke’de rakip! İngiliz basını duyurdu
Beşiktaş haberi | Yeni sezon öncesi teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Daniel Farke ismini gündemine almıştı. Alman hocayla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 13:55
Siyah-beyazlılarla adı geçen Alman çalıştırıcı Daniel Farke'de flaş bir gelişme yaşandı.
Mirror'da yer alan habere göre Stoke City, teknik direktör Micheal O'Neill ile yollarını ayırırsa Farke'ye teklifte bulunacak.